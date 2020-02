“Tutta questione di Chimica”, il libro di Giuseppe Alonci: una brillante guida sulla scienza “nascosta” nel mondo che ci circonda

“Tutta questione di Chimica” (239 pp., 14 €, Giunti Editore) è il titolo del primo libro di Giuseppe Alonci, giovanissimo chimico e ricercatore nel campo dei biomateriali: il volume si articola con 7 brevi “lezioni” sul mondo che ci circonda, con cui l’autore riesce a mantenere alta l’attenzione di qualsiasi tipo di pubblico illustrando in modo implicito tutte le ricadute della chimica sulla vita di tutti i giorni. Da cucina e alimentazione a mobilità e trasporti, da cosmesi e prodotti per il corpo a medicinali e farmaci: Alonci accompagna i lettori in un viaggio all’interno dei segreti nascosti della loro quotidianità, affrontando in modo brillante e spesso ironico l’importanza della chimica per tutti i settori strategici della nostra società.

Pur evidenziando l’importanza della chimica e rivendicandone le straordinarie ricadute positive per la nostra società, il giovane ricercatore – che ha un canale Youtube, “La Chimica per tutti“, con quasi 42.000 iscritti – non snobba le teorie avverse alla grande scienza che studia composizione, struttura e trasformazioni della materia. Piuttosto, le affronta una ad una evidenziandone eventuali contraddizioni, etichettando per bufale e fake news tutte quelle che lo meritano (come l’autismo provocato dai vaccini o i benefici dell’omeopatia), ma riflettendo in modo molto serio su quelle che invece pongono problemi reali partendo da presupposti corretti.

Questo libro è un inno alla scienza, più in generale, e al metodo scientifico: un ottimo volume per chi ha le basi liceali e vuole iniziare ad approfondire maggiormente un percorso chimico universitario, ma anche a chi è appassionato di scienza e con curiosità vuole spingersi oltre e continuare ad imparare arricchendo il proprio bagaglio culturale.

Il libro “Tutta questione di chimica” è disponibile anche su Amazon a 11,90€.