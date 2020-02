Vento forte in Piemonte: le raffiche hanno flagellato le valli dell’Ossola, numerosi danni

Danni e disagi in Piemonte, a causa del forte vento che per tutta la giornata di ieri ha interessato le valli dell’Ossola: numerose le piante sradicate, i tetti in lamiera scoperchiati e le tegole sollevate.

Piante sradicate hanno creato problemi anche in Valle Antigorio, a Crodo, e in Valle Vigezzo a Santa Maria Maggiore e a Malesco: alcuni alberi sono caduti sui fili della luce a Vigiallo e per per tale motivo si sono registrati blackout. Problemi anche in Valle Antrona: a Borgomezzavalle il vento ha provocato danni e un albero si è abbattuto sui cavi della corrente elettrica.