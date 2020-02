Il Viagra e i suoi effetti collaterali: potrebbe creare seri problemi agli occhi

Il sildenafil, utilizzato per le disfunzioni erettili e considerato in genere sicuro, potrebbe invece causare effetti collaterali persistenti alla vista. Fra questi la sensibilità alla luce e la compromissione della visione dei colori. Lo sostiene uno studio pubblicato su Frontiers in Neurology e condotto dai ricercatori dell’ospedale Dunyagoz Adana in Turchia, che hanno analizzato le conseguenze dell’assunzione di dosi di Viagra nella quantità massima consentita. In base ai dati raccolti dal team di ricerca, questi effetti sarebbero piuttosto rari, ma chi assume il Viagra per la prima volta dovrebbe iniziare con una dose più bassa di sildenafil, per poi aumentare la quantità in caso di necessità.

La disfunzione erettile, come spiegano i ricercatori, può avere conseguenze psicologiche significative per gli uomini che ne sono affetti e può ostacolare una relazione sessuale appagante. Il sildenafil, più comunemente noto con il nome commerciale Viagra, sviluppato inizialmente come trattamento per l’ipertensione, è stato commercializzato nel 1998 per trattare la disfunzione erettile ed è divenuto presto il farmaco più venduto nella storia. “La sua azione e’ molto semplice: dilata i vasi sanguigni e rilassa la muscolatura liscia del pene, facilitando il raggiungimento e il mantenimento di un’erezione. Gli effetti del farmaco durano normalmente 3-5 ore e sebbene occasionalmente si verifichino effetti collaterali come mal di testa e visione offuscata, di solito scompaiono relativamente rapidamente“, ricorda Cuneyt Karaarslan del Dunyagoz Adana, che ha assistito 17 pazienti che lamentavano disturbi visivi a seguito dell’assunzione di 100 mg di sildenafil senza previa prescrizione del medico. Le problematiche comprendevano visione offuscata, sensibilità alla luce e problemi nella gestione dei colori, come visione blu intensa e daltonismo rosso / verde.

“Gli effetti erano iniziati quando il farmaco ha iniziato ad avere effetto ed erano ancora presenti quando gli uomini sono arrivati in clinica uno o due giorni dopo. Abbiamo condotto vari test e monitorato i pazienti per capire come si fossero sviluppati quei sintomi, in tutti i casi spariti entro i successivi 20 giorni“, spiega Karaarslan. “Potrebbe essere che i miei pazienti rientrassero in una piccola percentuale di individui per cui smaltire il sildenafil richiede più tempo. L’assunzione di Viagra non e’ in linea di massima pericolosa per la salute, tuttavia e’ sempre meglio consultare il proprio medico e iniziare con una dose bassa, per evitare di scoprire in maniera traumatica di essere particolarmente sensibili al farmaco“, conclude il medico.