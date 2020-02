Aumentano i casi nel mondo in cui agli italiani viene impedito di entrare in paesi stranieri per paura del Coronavirus. Tra i tanti vi sono una sessantina di passeggeri arrivati all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, in Israele. Ai nostri connazionali è stata rifiutata l’entrata. Bloccati dunque i passeggeri di diversi voli provenienti da Bergamo, Venezia, Milano e Roma. Ma gli italiani non si sono scoraggiati e nell’attesa hanno intrattenuto tutto l’aeroporto con canti e balli di gruppo.