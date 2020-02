Virus Cina: Leu, ‘governatori Lega esempio di come si generi discriminazione’

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – La situazione Coronavirus “è assolutamente sotto controllo, la cosa più importante è evitare psicosi, allarmismi da cui possono scaturire anche episodi violenti, molto dannosi anche nei rapporti con la Cina”. Durante il vertice a Palazzo Chigi “abbiamo chiesto soprattutto di evitare la psicosi collettiva, dunque informazioni adeguate per evitare che continuino ad alimentarsi allarmismi”. Lo dice la presidente dei senatori di Liberi e uguali, Loredana De Petris, lasciando Palazzo Chigi.

La richiesta dei governatori leghisti, ovvero di non far rientrare a scuola i bambini che rientrano dalla Cina per due settimane, “è un altro esempio di come si esagera dando vita a elementi di discriminazione”.