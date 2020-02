Volontario muore dopo servizio: cordoglio della Protezione civile

Il Dipartimento della Protezione Civile esprime profondo cordoglio per la perdita del volontario di protezione civile Umberto Cardinali deceduto dopo aver terminato il servizio di anti-incendio boschivo a Massignano, nelle Marche.

Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari, il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e l’apprezzamento per tutte le forze, le organizzazioni e, in special modo, per tutti i volontari che con grande spirito di abnegazione e dedizione operano ogni giorno nei molteplici ambiti di Protezione Civile.