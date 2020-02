Oggi è il World Nutella Day! Ai golosi è tutto concesso, resta solo un dilemma: cucchiaino o dita?

Oggi tutto è concesso: in occasione del Nutella Day, giornata dedicata alla golosa crema spalmabile alla nocciola conosciuta in tutto il mondo, i golosi possono dare fondo a tutte le loro fantasie. Basta armarsi di cucchiaino… o di dita!

L’evento è nato spontaneamente nel 2007 da un’idea della blogger Sara Rosso, che “amava a tal punto Nutella® da pensare che meritasse una giornata di festa… Un’idea che ai fan di Nutella® è piaciuta moltissimo! Si sono dati appuntamento sui social, in ogni parte del mondo per celebrare la loro passione per Nutella® condividendo foto, ricette, poesie e messaggi. – si legge nel sito dedicato all’evento, nutelladay – Il World Nutella® Day è diventato un fenomeno globale, le persone diffondono e condividono il fantastico mondo di Nutella® a casa, al lavoro e a scuola; nelle comunità virtuali e non, in famiglia, con gli amici e con gli altri appassionati di tutto il mondo”.

La crema spalmabile inventata nel 1964 dall’imprenditore dolciario Michele Ferrero è dunque festeggiata oggi, a livello globale, con l’edizione 2020 del “World Nutella Day”. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di riunire la community mondiale per condividere la passione per la Nutella. Chi vuole partecipare attivamente all’iniziativa può pubblicazione immagini del proprio “World Nutella Day” sui social, utilizzando l’hashtag #worldnutelladay. Tra le tante iniziative della giornata è segnalata quella della catena internazionale del Fast Food Mc Donald’s che porta, per la prima volta in tutti gli store italiani, pane e Nutella con il nuovo McCrunchy Bread e la possibilità di assaggiarlo gratuitamente a Milano, Roma, Napoli e Bari nella fascia oraria che va dalle 15 alle 18.