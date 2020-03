19 Marzo 2020, auguri di buon onomastico Giuseppe e Giuseppina! Le migliori IMMAGINI, GIF, VIDEO, FRASI e CITAZIONI da inviare oggi

Oggi, 19 Marzo 2020 è la Festa del Papà, nel ricordo di San Giuseppe.

Il Vangelo chiama Giuseppe uomo giusto, come erano stati chiamati gli antichi patriarchi d’Israele. Nel linguaggio divenuto ormai tradizionale Giuseppe è chiamato padre putativo: se da una parte questo titolo salvaguarda il concepimento verginale del Cristo, dall’altra non esprime pienamente il rapporto di paternità esistente tra Giuseppe e il Salvatore. Pio XII lo propone anche come esempio a tutti gli operai e fissa al primo maggio la festa di san Giuseppe lavoratore, che “nobilitò l’umana fatica, sorretto e allietato dalla convivenza di Gesù e Maria” ed “esercitando la sua arte con impegno e virtù mirabile, divenne maestro di lavoro a Cristo Signore che non disdegnò di essere detto figlio del carpentiere“.

Oggi è una buona occasione per esprimere affetto e riconoscenza verso la propria figura paterna ma anche per fare gli auguri di buon onomastico a tutti coloro che portano il nome Giuseppe o Giuseppina: in alto proponiamo una gallery di immagini, e di seguito una selezione di video, citazioni e frasi.