19 Marzo 2020, San Giuseppe/Giuseppina: auguri di buon onomastico, le CITAZIONI e le FRASI più significative

Il 19 Marzo è la Festa del Papà: è il giorno in cui festeggiamo la nostra figura paterna perché proprio in questo giorno si ricorda San Giuseppe, padre putativo di Gesù Cristo. E’ considerato patrono dei padri di famiglia, come sublime modello di vigilanza e provvidenza.

In questa particolare occasione, proponiamo, di seguito tante frasi e citazioni per fare gli auguri di buon onomastico a tutti coloro che portano il nome Giuseppe o Giuseppina.