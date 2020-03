19 Marzo 2020, San Giuseppe/Giuseppina: auguri di buon onomastico, le più belle IMMAGINI e GIF

Il 19 Marzo si celebra la Festa del Papà perché proprio in questo giorno si ricorda San Giuseppe, padre putativo di Gesù Cristo.

E’ considerato patrono dei padri di famiglia, come sublime modello di vigilanza e provvidenza. E’ anche il patrono di artigiani e operai. La tradizione vuole che sia il protettore di falegnami, ebanisti, carpentieri, pionieri, senzatetto, dei Monti di Pietà e relativi prestiti su pegno.

Il 19 Marzo è quindi il giorno in cui si esprime affetto e riconoscenza verso la propria figura paterna ma un’occasione per fare gli auguri di buon onomastico a tutti coloro che si chiamano Giuseppe o Giuseppina!

A corredo dell’articolo (gallery in alto) proponiamo una selezione di immagini da condividere su social o app come Facebook e WhatsApp.