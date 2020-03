Allerta Meteo, violento CICLONE di NEVE in arrivo da Sud: Mercoledì e Giovedì saranno due giorni TERRIBILI [MAPPE]

Allerta Meteo – L’Italia si prepara a fronteggiare una violentissima ondata di maltempo che tra domani, Mercoledì 25 Marzo, e dopodomani, Giovedì 26 Marzo, determinerà piogge torrenziali su tutto il Centro/Sud e abbondanti nevicate fin in pianura Padana. Le mappe sono incredibili ed evidenziano una vera e propria “BOMBA DI NEVE” in arrivo sull’Appennino fino a bassa quota (vedi mappe nella gallery a corredo dell’articolo), con accumuli eccezionali. Sarà l’evento più nevoso di tutta la stagione, triste paradosso per tutte le località sciistiche del Centro/Sud che non hanno potuto aprire i battenti in inverno per mancanza di neve e adesso non potranno farlo per il lockdown da Coronavirus dopo un’eccezionale nevicata fuori stagione.

Il ciclone risalirà il Canale di Sicilia, posizionandosi dapprima su Malta e poi sulla Sicilia: domani, Mercoledì 25, avremo venti impetuosi di grecale sullo Jonio, con mareggiate devastanti tra Catania e Siracusa. Le piogge torrenziali e i temporali risaliranno il Sud, colpendo Sicilia, Calabria e poi Giovedì 26 anche Puglia, Basilicata, Campania, Molise e Abruzzo. Ma il maltempo risalirà anche al Centro/Nord, con abbondanti nevicate fino a quote molto basse soprattutto tra Emilia Romagna, Marche, Umbria e zone interne di Lazio e Toscana fino a quote collinari.

