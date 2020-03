Allerta Meteo Emilia-Romagna: criticità “gialla” per mareggiate e neve in collina

“Per la giornata di domani 25 marzo sono previste correnti fredde nord-orientali che manterranno ancora temperature inferiori alla media climatologica e determineranno venti forti sulla costa e sui crinali appenninici (intensità media prevista attorno ai 60-70 Km/h, con temporanei rinforzi di intensità superiore). Si segnala anche mare agitato al largo (altezza dell’onda compresa tra i 2.5 e 3.2 metri). La concomitanza di onda e marea potrà determinare fenomeni di criticità costiera. Inoltre sono previste precipitazioni irregolari sui rilievi centro-orientali, a carattere nevoso sino ai 300-400 metri di quota, con possibili accumuli compresi tra i 5-15 cm nelle zone collinari e i 10-30 cm nelle zone di alta montagna. Temperature inferiori allo zero nelle aree montane“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per “vento, neve, stato del mare, mareggiate” valida “dalle 00:00 del 25 marzo 2020 fino alle 00:00 del 26 marzo 2020“.

“Allerta GIALLA per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per neve per le province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per stato del mare e mareggiate per le province di FE, RA, FC, RN“.