Allerta Meteo Emilia-Romagna: da domani sera forti piogge e neve in Appennino

“Per la giornata di giovedì 5 marzo si prevedono precipitazioni moderate, localmente forti sui rilievi appenninici e la pianura occidentale. I quantitativi medi areali in 24 ore sono stimati tra i 5 e i 30 mm. Valori puntuali stimati fino a 50-70 mm in 12 ore. Quota neve tra i 1200/1500 m. dell’area piacentino-parmense e i 2000 metri sul resto dell’appennino. In serata, ventilazione forte da sud-ovest (fino a 62-70 km/h) sui rilievi orientali e mare molto mosso con altezza dell’onda fino a 2 metri. La criticità idraulica GIALLA per la zona della pianura emiliana centrale si riferisce alla propagazione della piena del fiume Secchia nelle sezioni terminali; quella per la zona della pianura emiliana orientale si riferisce invece alla propagazione della piena dell’asta principale del fiume Reno nelle sezioni terminali“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato l’allerta meteo per “piene dei fiumi, vento” valida “dalle 00:00 del 05 marzo 2020 fino alle 00:00 del 06 marzo 2020“.

“Allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA; per vento per le province di RA, FC, RN“.