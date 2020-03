Allerta Meteo Emilia-Romagna: in arrivo pioggia e 30 cm di neve in montagna

“Nella giornata di martedì 3 marzo sono previste precipitazioni deboli o al più moderate, nevose sui rilievi oltre i 1000-1200 metri di quota, in spostamento durante la giornata da ovest verso est. Sui rilievi i quantitativi pluviometrici areali saranno compresi tra i 10 mm/24 del settore occidentale e i 20-30 di quello centro-orientale. Sul settore centrale dell’Appennino, a quote oltre i 1000 metri, potranno pertanto verificarsi accumuli nevosi attorno ai 30 cm“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, neve” valida “dalle 00:00 del 3 marzo 2020 fino alle 00:00 del 4 marzo 2020“.

“Allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di PR, RE, MO, BO, RA; per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA; per neve per le province di PR, RE, MO, BO“.