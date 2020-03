Allerta Meteo Emilia Romagna: neve sull’Appennino

Allerta Gialla domani giovedi’ 26 marzo sull’intero Appennino emiliano-romagnolo per la previsione di nevicate, gia’ a partire dalle prime ore della giornata. Lo coomuncia la protezione civile regionale. Saranno interessati i rilievi montuosi, le zone collinari e pedecollinari: non sono esclusi possibili temporanei rovesci di acqua mista a neve anche in pianura (soprattutto lungo la linea della via Emilia, ad eccezione del Ferrarese), ma con modesti accumuli a terra.

Le nevicate sono superiori alle soglie di allertamento su tutta la fascia appenninica (non in pianura): i valori di neve previsti sono compresi tra 20 e 40 cm sulle zone di crinale e tra 10 e 20 cm lungo la fascia pedemontana. Le nevicate saranno diffuse nella prima parte della giornata, ma in attenuazione dal pomeriggio: lo zero termico si alzera’ e la neve interessera’ solo la fascia montuosa e di alta collina, lasciando posto alla pioggia in pianura. Continua inoltre l’allerta per mare mosso e forte vento sulla costa.