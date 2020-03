Allerta Meteo, Estofex lancia l’allarme: forti venti e tornado per il Ciclone Mediterraneo

Allerta Meteo – Un Ciclone Mediterraneo sta per abbattersi sull’Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha rilasciato i suoi avvisi. Livello 2 per Mediterraneo Occidentale, Algeria settentrionale e Sardegna occidentale principalmente per forti raffiche di vento e tornado.

Livello 1 per Italia occidentale, Spagna settentrionale, Francia sudoccidentale e Mediterraneo occidentale principalmente per forti raffiche di vento e tornado.

Livello 1 per la Romania nordoccidentale principalmente per forti raffiche di vento e possibilità di tornado.

Tutte le allerte si intendono valide fino alle 7 (ora italiana) di domani, martedì 3 marzo.

Un’ampia depressione dall’Atlantico si sta amplificando sull’Europa meridionale. Il suo fronte freddo associato ha attraversato la Spagna settentrionale e la Francia occidentale e poi passerà sulle Baleari, Italia nordoccidentale e Sardegna settentrionale alle 16, su Algeria settentrionale, Sardegna meridionale e Italia centrale dopo le 22, dove persisterà. La massa d’aria frontale e post-frontale permette la convezione con un modesto CAPE, ma i venti di circa 25m/s a 1-3km e shear verticale di oltre 12m/s a 0-1km e 20-35m/s a 0-6km supporteranno forti raffiche di vento in convezione (> 25m/s) e tornado. Il fronte freddo probabilmente produrrà un sistema lineare con la minaccia di forti raffiche di vento sul bacino del Mediterraneo occidentale e sulla Sardegna, dove il CAPE è più alto.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul forte maltempo che colpirà oggi l’Italia, massima attenzione. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: