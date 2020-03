La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per oggi e domani codice giallo per vento su tutte le aree della Città Metropolitana e codice giallo per neve per le aree del Valdarno Superiore, Mugello e Valdisieve e Romagna-Toscana. Previsti venti da nord-est con forti raffiche sull’Appennino e aree collinari. Cumulati poco abbondanti in collina e montagna.