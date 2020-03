Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: pioggia e neve in arrivo

La Protezione civile del Fvg ha diramato un’allerta meteo di colore arancio per l’area montana e il Friuli Occidentale, dove saranno possibili valanghe e nevicate abbondanti oltre a piogge intense, dalle 12 di oggi alle 24 di domani. Allerta giallo, invece, su pianura e costa, esclusa l’area giuliana, per temporali e possibili mareggiate.

Dal pomeriggio di oggi, si legge nell’avviso, si registrano precipitazioni in intensificazione, da moderate sulla costa ad intense in pianura, molto intense su Pedemontana, Prealpi e Alpi. Sui monti nevicate intense, oltre 1200 metri circa sulle Alpi e zone interne delle Prealpi, ma anche a quote piu’ basse al confine con il Cadore, 1600 metri circa sulle Prealpi prospicienti la pianura, con oscillazioni. Sui monti e sulla costa soffiera’ vento da sud da sostenuto a forte. Previste possibili mareggiate.

Nella mattinata di martedi’ le precipitazioni tenderanno a cessare, anche se in giornata saranno ancora possibili rovesci sparsi con Bora moderata. La Protezione civile raccomanda la massima vigilanza sul territorio, al fine di predisporre eventuali misure di pronto intervento, anche in relazione ai possibili blackout elettrici, nonche’ l’attivazione, ove previsti, dei piani neve.