Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: codice giallo per vento molto forte, raffiche di Bora oltre i 120km/h a Trieste

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per la giornata di domani. Nella giornata di giovedi’ soffiera’ Bora sostenuta in pianura e sulla zona montana, con qualche rinforzo in quota specie sulle Giulie, da forte a molto forte sulla costa con raffiche anche oltre i 120 km orari sulla zona di Trieste. Bora sostenuta soffiera’ anche in pianura e su tutta la zona montana. La Protezione civile raccomanda massima vigilanza sul territorio e l’attivazione, da parte dei Comuni e di tutte le componenti del sistema regionale integrato di protezione civile, di una fase operativa almeno di attenzione per allerta gialla o arancione e almeno di preallarme per allerta rossa, attuando le proprie procedure corrispondenti agli scenari previsti.