Allerta Meteo, il “Ciclone-Bomba” flagella il Sud: Calabria e Sicilia sott’acqua, violenti temporali in atto [LIVE]

Allerta Meteo – E’ iniziata una lunga notte di maltempo estremo al Sud Italia, a causa del violento Ciclone in risalita da Malta alla Sicilia. Il centro di bassa pressione ha raggiunto i 990hPa e si trova proprio sul siracusano. Violenti temporali stanno colpendo la Sicilia, dove nella sola giornata odierna sono già cadute piogge torrenziali ma sta continuando a diluviare. Gli accumuli pluviometrici (ancora parziali giornalieri) sono impressionanti: 239mm a Linguaglossa, 152mm a Modica, 131mm a Siracusa, 130mm ad Augusta, 125mm ad Antillo, 121mm a Catania, 100mm a Riposto, 95mm a Bagheria, 92mm a Mineo, 89mm a Pedara e Termini Imerese, 87mm a Francofonte, 86mm a Monreale, 76mm a Ragusa, Palazzolo Acreide e Lentini, 67mm a Capaci, 66mm a Cinisi, 37mm a Palermo. Tutti i corsi d’acqua della Regione sono in piena, e la situazione si fa preoccupante per la notte perchè continuerà ancora a diluviare e c’è il rischio di pesanti alluvioni. Sullo Jonio il mare è in tempesta con onde alte fino a 6 metri tra Catania e Siracusa. Il vento di levante soffia con raffiche che sfiorano i 100km/h.

Criticità anche in Calabria dove fino al momento abbiamo 86mm di pioggia a Chiaravalle Centrale, 69mm a Santa Caterina dello Ionio, 63mm a San Luca, 60mm a Santa Cristina d’Aspromonte, 56mm a Stignano e Monasterace, 50mm a Sant’Agata del Bianco. Fa freddo in tutta la Regione: a Cosenza, dopo la nevicata di oggi (vedi foto sulla destra), ci sono +3°C e piove. La neve cade abbondante su tutti i rilievi calabresi, ma c’è grande preoccupazione per domani quando, con lo scirocco e un forte rialzo delle temperature, sono attesi oltre 300mm di pioggia sulla fascia jonica della Regione. Una situazione di maltempo molto pesante che aggiorneremo minuto per minuto nelle prossime ore. Intanto per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: