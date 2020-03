Allerta Meteo in Liguria: criticità gialla per piogge e temporali

In Liguria si registrano da ore precipitazioni con intensità generalmente tra il debole e il moderato.

Arpal ha confermato l’allerta meteo codice giallo per piogge diffuse e temporali scattata dalle 8.

Anticipato dalla mezzanotte alle 21 il termine dell’allerta su Ponente, Val Bormida, entroterra savonese e valle Stura, mentre resta confermato alle 24 su centro ed entroterra di Levante, e sul Levante nei bacini grandi si prolunga dalla mezzanotte alle 2 di domani, restando fino alla mezzanotte in quelli piccoli e medi.

In mattinata le massime cumulate orarie si registrano nell’entroterra imperiese (27,8 a Ceriana, 27,6 ad Airole, 25,6 a Montalto Ligure).