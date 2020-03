Allerta Meteo, irruzione gelida in atto sull’Italia: domani NEVE in pianura e sulle coste Adriatiche [MAPPE e DETTAGLI]

Allerta Meteo – Venti freddi settentrionali stanno già spazzando molte nostre regioni, soprattutto le aree adriatiche, i bacini adriatici tutti, ma le regioni centro meridionali e i bacini in genere. Insieme a essi stanno crollando le temperature un po’ ovunque sui settori peninsulari centro settentrionali e anche su buona parte del Sud, fino alla Lucania e alla Puglia. Al momento, sebbene con temperature pure qui in calo, l’aria fredda più decisa ancora non riesci a penetrare sulle isole maggiori e sul Centro Sud della Calabria. Dunque, freddo che già si sta facendo sentire, ma l’aspetto instabilità, come pure avevamo già precisato, non sarà particolarmente rilevante per la giornata odierna, o almeno non in maniera diffusa, poiché il nocciolo freddo rimarrà ancora in prossimità dell’ex Jugoslavia. Locali addensamenti e prime nevicate fino a bassa quota ci saranno certamente tra Marche e Abruzzo, qualche debole nevicata irregolare anche su Alpi e Prealpi centro-occidentali, su Ovest Piemonte, ma di instabilità puramente invernale ancora se ne vedrà poca relativamente alla giornata odierna. Piuttosto, le correnti più fredde in arrivo e lo scontro di queste con aria più mite in prossimità del Sud peninsulare, in particolare tra la Calabria e la Sicilia, potranno determinare su questi settori una instabilità più accesa, ma essenzialmente in termini di pioggia.

Le condizioni del tempo, invece, cambieranno in maniera più significativa nel corso della giornata di domani, martedì 24 Marzo. Il nucleo di aria fredda in quota, dalle regioni del ex-Jugoslavia si tufferà sull’Adriatico, portandosi con minimo a largo del Gargano e convogliando correnti gelide dall’Est Europa verso le nostre regioni orientali un po’ tutte, escluse quelle settentrionali. Il fulcro freddo, quindi, sarà a ridosso dell’Italia, dando vita, per la giornata di martedì, alla fase più fredda di tutta la serie, ma anche a instabilità decisamente più accesa che, sulle aree adriatiche e appenniniche centro meridionali, si tradurrà essenzialmente in nevicate fino a bassa quota.

Nella cartina ultima precipitazioni, abbiamo evidenziato le aree che, tra la giornata di oggi e quella di domani, saranno interessate da nubi, piogge e nevicate. Per le prossime ore pomeridiane fino a quelle notturne, gli addensamenti più probabili saranno possibili sulle Alpi e Prealpi centro occidentali e su Ovest Piemonte con locali deboli nevicate intermittenti e irregolari fino a quote basse. Qualche nevicata irregolare e fino a bassa quota, sarà possibile anche tra Marche e Abruzzo, localmente fino al Molise e occasionalmente verso il Sud Appennino tra Campania, Lucania e Daunia pugliese, ma qui, semmai presenti, precipitazioni di scarsa intensità e piuttosto localizzate. Relativamente alla giornata odierna, abbiamo già evidenziato una instabilità più accesa, a causa di un maggior scontro tra le correnti più fredde da Nord e quelle più miti preesistenti, tra la Sicilia e la Calabria, dove sono attese piogge sparse e rovesci, localmente anche di una certa consistenza. Tra la Sicilia orientale e il Sud della Calabria, saranno possibili accumuli localmente anche fino a 20-30 mm. Come evidenziato in cartina, però, una maggiore instabilità nervosa e più tipicamente invernale, accadrà nel corso di domani, martedì 24, lungo le regioni adriatiche centro meridionali e sui settori relativi appenninici. Su queste aree, le nevicate si faranno certamente più insistenti e più ricorrenti con accumuli fino a bassa quota, che potranno variare da qualche centimetro fino anche a 20-30 cm diffusi sulle colline interne abruzzesi, 10/20 cm spesso anche su quelle marchigiane e settentrionali del Molise. Possibili imbiancate e alcuni centimetri fino a bassa quota anche su aree interne campane, sul Nord della Lucania, sul Gargano e sulle Murge baresi. Per domani, è attesa qualche pioggia sul Sudest della Sicilia, al Sud, fenomeni più deboli o quasi assenti e tempo in prevalenza asciutto anche sul resto dell’Italia. Apice del freddo tra la notte prossima e la giornata di domani, con valori di 0°C fino in pianura, anche sotto zero di 2/3°C sulle colline interne. Venti forti e freddi settentrionali un po’ ovunque.

