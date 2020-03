Allerta Meteo Liguria: venti di burrasca, raffica record da 176 Km/h

Il centro meteo idrologico di Protezione civile della Liguria ha emanato per la giornata di oggi un avviso per vento di burrasca forte su tutta la regione. Secondo i dati forniti dall’Arpal, i venti questa mattina hanno ancora superato i 100 km/h, con record giornaliero per il secondo giorno consecutivo alla Diga di Giacopiane, in provincia di Genova, dove le raffiche hanno raggiunto i 176.8 km/h.

Per il resto della giornata in Liguria sono attesi ancora venti di burrasca dai quadranti settentrionali con possibili raffiche fino 80-90 km/h lungo le coste, oltre i 100 km/h sui rilievi e capi esposti. Una graduale attenuazione della ventilazione è prevista solo a partire dalla mattinata di domani.