Il centro meteo Arpal ha emesso un avviso per forti venti di burrasca domani su tutta la Liguria. Sono attesi venti da nord, nord-est, con rinforzi di burrasca sui rilievi e raffiche oltre 120km/h, in ulteriore intensificazione. Il freddo sara’ percepito fin lungo le coste. Ci saranno precipitazioni sparse fin dal mattino a carattere nevoso a tutte le quote nelle zone appenniniche, ma la neve fara’ comparsa anche intorno ai 300 metri di quota. Il mare sara’ agitato.