Allerta Meteo Puglia: criticità gialla, neve in arrivo

“A partire dalle tre del mattino di domani, martedi’ 24 marzo, e per le successive 24-36 ore sono previste in Puglia precipitazioni sparse a carattere nevoso al di sopra dei 100-300 metri sulla zona settentrionale a cui si sommano venti, da forti a burrasca, a prevalente componente settentrionale, su tutto il territorio regionale. Sono possibili mareggiate lungo le coste esposte adriatiche e ioniche”. È quanto comunica il dipartimento regionale della Protezione civile che ha lanciato un avviso di allerta gialla per rischio vento su tutta la Puglia.