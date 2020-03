Allerta Meteo Sicilia: criticità gialla per domani

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani. Il livello di allerta, per la giornata di domani, e’ di colore giallo. In particolare, si legge nel bollettino, per la giornata di domani si prevedono precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia settentrionale con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto dell’isola, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.