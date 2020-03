Allerta Meteo Toscana: codice giallo per vento nell’area centromeridionale

Allerta meteo per vento forte domani, domenica 15 marzo, su gran parte della Toscana, in particolare sulle province centro meridionali: la Sala operativa della protezione civile regionale ha diffuso un codice giallo valido dalle 21 di oggi, sabato 14 marzo e fino alla mezzanotte di domenica.

Oggi un fronte freddo in transito rendera’ possibili rovesci sparsi, sulle province di Siena, Grosseto e Pisa, isolati temporali e colpi di vento.

Da stasera, sabato 14, e per tutta la giornata di domani, domenica, attesi venti di Grecale (NE) in rinforzo sulle province centro meridionali con raffiche fino a 50-60 km/h sulle zone pianeggianti e sulla costa e fino a 60-70 km/h sui rilievi. Raffiche fino a 30-40 km/h sulle zone pianeggianti e costiere del nord ovest.