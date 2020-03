Allerta Meteo Toscana: criticità “gialla” in tutta la regione per vento, ghiaccio e neve

La Sala operativa della protezione civile della Toscana ha esteso l’allerta meteo codice giallo per l’intero territorio regionale fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 25 marzo.

Per tutta la giornata di oggi, martedì 24 marzo e per quella di domani, mercoledì 25 marzo, saranno possibili possibili nevicate fino a bassa quota sui settori appenninici.

Attesi venti forti di Grecale, di particolare intensità su costa, arcipelago, Appennino e aree collinari.

I mari saranno da mossi a molto mossi, in particolare sulle coste esposte al flusso da nord est.

In montagna, in particolare sull’Appennino orientale, nell’aretino e sui rilievi meridionali potranno verificarsi nevicate.

Domani neve e nevischio potranno toccare anche zone di collina e pianura, nelle aree nord-orientali della regione.

Oggi e domani, martedì e mercoledì, possibile formazione di ghiaccio nelle zone interessate dalle nevicate.