Allerta valanghe sull’Appennino emiliano: rischio marcato nel settore centrale, debole-moderato altrove

Scatta l’allerta gialla, per la giornata di domani, per possibili valanghe nell’Appennino emiliano-romagnolo. In particolare, nel bollettino dei Carabinieri diffuso dalla Regione si segnala un grado di pericolo tra “moderato” e “marcato” (quest’ultimo costituisce il grado intermedio della scala europea) nell’Appennino emiliano centrale, mentre nell’Appennino emiliano occidentale il grado di pericolo e’ “moderato” e “debole” nell’Appennino romagnolo. Il manto nevoso, si legge nel bollettino, “e’ debolmente consolidato solo su pochi pendii”, e nelle ultime 24 ore “le precipitazioni hanno determinato apporti piu’ consistenti nella parte centrale del settore”. A queste precipitazioni “si associa un’intensa ventilazione dai quadranti nord-orientali, che oltre i 1.600-1.700 metri di quota, nei canaloni, nelle conche e in tutte le zone sottovento, potra’ portare alla formazioni di accumuli considerevoli di neve ventata”. Stando alle previsioni, comunque, nelle successive 48 ore il rischio di valanghe nell’Appennino emiliano centrale dovrebbe attenuarsi.