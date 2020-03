Allerta Valanghe Friuli Venezia Giulia: pericolo da marcato a forte

Pericolo valanghe su Alpi Giulie a area del Canin ‘marcato’ oggi, ‘moderato’ su Alpi Carniche e Prealpi. Per la giornata di domani il pericolo valanghe e’ ‘forte’ su tutto il territorio montano del Friuli Venezia Giulia.

Dalla serata di oggi, si legge nell’avviso, sono previste nuove abbondanti precipitazioni nevose sulle Alpi Giulie e l’area del Canin dove il rischio valanghe sara’ marcato: oltre il limite del bosco, su tutti i versanti dei pendii ripidi sono possibili sia valanghe spontanee che provocate anche con debole sovraccarico, in genere di medie e anche grandi dimensioni.

Sulle Alpi Carniche e Prealpi il pericolo valanghe sara’ invece moderato: oltre il limite del bosco, su tutti i versanti dei pendii piu’ ripidi sono possibili valanghe, in genere di piccole e medie dimensioni, sia spontanee che provocate anche con debole sovraccarico.

Nevicate abbondanti sono previste per la mattinata di domani su tutto il territorio montano in genere oltre i 1200 metri sulle Alpi e a quote piu’ elevate sulle Prealpi. Previsti forti venti da Sud in quota che creeranno ulteriori accumuli nevosi. Il grado di pericolo valanghe sara’ ‘forte’ ovunque: oltre il limite del bosco, su tutti i versanti, saranno probabili sia valanghe spontanee che valanghe provocate gia’ con un debole sovraccarico su molti pendii ripidi.