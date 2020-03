Allerta Valanghe: pericolo “marcato” su Alpi e Prealpi del Friuli Venezia Giulia

Rischio valanghe “marcato” sulla fascia alpina e prealpina del Friuli Venezia Giulia.

Nella notte, si spiega nel bollettino valanghe regionale, “una nuova nevicata ha interessato il territorio montano fino a bassa quota. A Est, dove residue precipitazioni sono avvenute anche in mattinata, i quantitativi sono stati maggiori (20/35 cm) mentre a occidente sono stati minori (10/25 cm). La precipitazione è stata accompagnata da venti da Sud che hanno creato nuovi accumuli nevosi soprattutto sui versanti Nord. Il pericolo valanghe ovunque è 3 (marcato): oltre il limite del bosco, a tutte le esposizioni, ma in particolare su quelle settentrionali, sui pendii ripidi sono possibili distacchi valanghivi provocati, in genere di medie dimensioni, anche con debole sovraccarico. Dai pendii molto ripidi, a tutte le esposizioni, sono possibili piccole/medie valanghe spontanee.“