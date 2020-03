“Anche se c’è il coronavirus il mio papà va a lavorare”: il disegno che ha emozionato l’Italia

Il papà di Samuele non può rimanere a casa come tutti gli altri perché lui guida le ambulanze. E’ un autista soccorritore, alle prese con le emergenze della pandemia a Covid-19. Il figlio, di soli 7 anni, ha preso un foglio e dei colori disegnando il padre alla guida del mezzo di soccorso e scrivendo in stampatello: “Anche se c’è il coronavirus il mio papà va a lavorare”.

Succede nel Bresciano, a Orzinuovi, Comune di poco più di 12 mila abitanti, tra i più colpiti della Lombardia dal Covid-19. Il disegno è diventato la mascotte di tutti gli autisti soccorritori d’Italia rappresentati dall’associazione Coes, conducenti dell’emergenza sanitaria.

“Quando l’ho visto – racconta il padre Emil Fisogni, 43 anni – ho pensato che lo aveva fatto perché mi voleva a casa per giocare, ma poi, quando ci ho parlato, ho capito che lo aveva fatto perché è preoccupato per me. Tutti i giorni che esco di casa per andare al lavoro mi ripete ‘ma perché devi lavorare? E’ pericoloso’. Inizia a metabolizzare anche lui quello che rischiamo”. Fisogni, che lavora per il Cosp (Centro Operativo Soccorso Pubblico) di Bovezzo, non abbraccia suo figlio dal 13 marzo.

“Gli ho detto che è per il suo bene – spiega il papà – ma non è facile per un bambino non abbracciare il padre. Allora il 22 marzo scorso, che è stato il mio compleanno, quando sono tornato dal lavoro mi sono lavato, ho messo abiti puliti, non contaminati, abbiamo preso un grande lenzuolo pulito in casa e ci siamo abbracciati tutti, anche con mia moglie e l’altra figlia, avvolgendoci ma protetti. E’ stato bellissimo”. In casa, Fisogni abita al momento in un piano separato dai familiari per rispettare l’isolamento operativo. “Vedo mio figlio dalle scale – racconta –, lo guardo giocare mentre io indosso la mascherina. Passerà questo brutto momento. Trovo la forza in lui, da quel disegno”.