Antisemitismo: Santerini, ‘preoccupa Relazione Servizi su rigurgiti neonazisti’

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – ‘La Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza, curata dalla nostra intelligence e presentata alla Presidenza del Consiglio, segnala ‘insidiosi rigurgiti neonazisti favoriti da una strisciante ma pervasiva propaganda virtuale attraverso dedicate piattaforme online, impiegate per veicolare documenti, immagini e video di stampo suprematista, razzista e xenofobo’. Come Coordinatrice per la lotta contro l’antisemitismo esprimo seria preoccupazione per la conferma della presenza di ambienti filo-nazisti e skinhead in Italia, contro cui sono state fatte anche recentemente varie azioni di polizia. Questi gruppi aggregano militanti sia su tematiche antisemite e neo-fasciste, sia sulla xenofobia, innestandosi spesso su situazioni di disagio, specie in periferia”. Lo sottolinea la coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, Milena Santerini.