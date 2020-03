Astronomia: 2 meteoriti rivelano la storia dell’acqua su Marte

Ricercatori dell’università dell’Arizona, coordinati dalla planetologa Jessica Barnes, hanno condotto analisi su 2 meteoriti, che hanno rivelato la storia dell’acqua su Marte: sarebbe nata con il Pianeta Rosso e avrebbe 2 origini diverse.

Secondo lo studio, pubblicato su Nature Geoscience, l’acqua era contenuta in 2 planetesimi, che si sarebbero scontrati e assemblati formando Marte.

I ricercatori hanno studiato il meteorite Black Beauty e Allan Hills 84001, e si sono concentrati su due diversi isotopi di idrogeno contenuti nei meteoriti, in quanto il loro rapporto rivela i processi e le possibili origini dell’acqua nelle rocce e nei minerali in cui si trovano le sue tracce.

Secondo i risultati dello studio, l’antica acqua del Pianeta Rosso è arrivata sul corpo celeste da 2 diverse fonti, “due planetesimi distinti con un contenuto di acqua molto diverso – spiega la planetologa Jessica Barnes – potrebbero essere entrati in collisione, non mescolandosi completamente“, perché i due meteoriti sono molto diversi fra loro.