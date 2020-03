Bahamas: l’Isola di Andros vista dallo Spazio

L’Isola di Andros, la più grande isola delle Bahamas, è rappresentata in questa immagine a falsi-colori acquisita dalla missione Copernicus Sentinel-2. L’immagine è stata elaborata in modo da includere il canale dell’infrarosso vicino, che evidenzia la vegetazione dell’isola con il rosso acceso.

Andros si estende per circa 160 km da nord a sud e per 70 km da est ad ovest nel suo punto più largo. L’isola è in gran parte disabitata ed ha tratti di territorio non sviluppati. Nonostante venga considerata una singola isola, Andros è in realtà un arcipelago costituito da centinaia di piccoli isolotti e atolli connessi da estuari e paludi insieme a tre isole principali: Andros Nord, Mangrove Cay e Andros Sud.

La costa occidentale dell’isola presenta molte baie, canali ed insenature. I colori turchesi dell’oceano denotano acque poco profonde, mentre i colori del blu scuro indicano l’oceano profondo.

Il Parco Nazionale West Side occupa la parte occidentale di Andros ed include le sue incontaminate zone umide costiere. Il parco di 6.000 kmq è la più vasta area protetta della regione ed è un habitat primario per il bonefish (Albula vulpes) ed una importante area di sostentamento per la specie in via di estinzione del Fenicottero Rosso.

Questa immagine è stata acquisita il 5 settembre 2019, pochi giorni dopo che il potente uragano Dorianpassò sopra le Bahamas e scatenò una serie di distruzioni. Si dice che Dorian sia uno dei più potenti uragani atlantici mai registrati – con onde di tempesta, dette anche storm surge, vento e pioggia che causarono molte vittime, distruggendo abitazioni e lasciando migliaia di persone senza tetto.

Rispetto alle acquisizioni effettuate nei giorni che hanno preceduto l’arrivo a terra dell’uragano Dorian, l’area nella parte superiore sinistra dell’immagine appare più allagata a causa delle forti piogge, e si possono notare diverse isole sommerse.

In risposta all’uragano Dorian venne attivato il servizio di emergenza denominato Copernicus Emergency Mapping Service. Questo servizio utilizza le osservazioni di numerosi satelliti di Osservazione della Terra, come Copernicus Sentinel-1 e -2, per fornire mappe di alluvioni, del rischio e di recupero.