Bill Gates lascia Microsoft: “adesso devo dare priorità alle grandi sfide sanitarie del Mondo e allo sviluppo globale”

Bill Gates si dimette dal Cda di Microsoft per dedicare più tempo alle attività filantropiche. Lo scrive il sito della Bbc. Gates, cofondatore di Microsoft nel 1975 con Paul Allen, dice di volersi concentrare sulla salute e lo sviluppo globale, sull’istruzione e sulla lotta al cambiamento climatico. Secondo uomo più ricco al mondo, secondo Forbes, Gates, 65 anni, ha anche lasciato il consiglio di amministrazione della holding di Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Bill Gates, che era cofondatore, presidente e amministratore delegato, aveva via via lasciato i suoi incarichi dimettendosi alla fine, nel 2018 dal suo ultimo ruolo di impegno quotidiano, quello di direttore. La Bbc scrive che annunciando la decisione Gates ha detto che la societa’ “sarà sempre una parte importante del lavoro della mia vita” e che continuerà ad essere impegnato con la sua leadership. Ma ha aggiunto: “Non vedo l’ora che questa prossima fase sia un’opportunita’ per mantenere le amicizie e le partnership che hanno significato di piu’ per me, continuare a contribuire a due aziende di cui sono incredibilmente orgoglioso, e dare efficacemente priorita’ al mio impegno per affrontare alcune delle sfide piuùdifficili del mondo“.

A 20 anni, nel 1975, fondò la società ad Albuquerque, nel New Mexico, con il suo amico d’infanzia, Paul Allen, morto nel 2018. La loro grande svolta arrivò nel 1980 quando Microsoft firmò un accordo con IBM per costruire il sistema operativo che divenne noto come MS-DOS. Microsoft fu quotata in Borsa nel 1986 e nel giro di un anno Bill Gates, a 31 anni, divenne il più giovane miliardario ‘self-made’.