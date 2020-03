Boom di preghiere a San Francesco per fermare il Coronavirus, migliaia di invocazioni alla webcam che inquadra la tomba

Sono “migliaia e migliaia” le preghiere che attraverso Internet stanno arrivando alla webcam che inquadra la tomba di San Francesco, ad Assisi, perche’ “si possa fermare” l’epidemia di Coronavirus. Lo rivela il direttore della sala stampa del Sacro Convento, padre Enzo Fortunato, attraverso il sito sanfrancesco.org. Le invocazioni arrivano dalle zone rosse, “da quelle dove regna la paura e l’angoscia per una situazione inaspettata e drammatica” si legge nell’articolo. Perche’ – sottolinea padre Fortunato – nell’emergenza legata all’epidemia “si puo’ anche ‘telepregare'”. “Non ripetiamo l’errore del cardinal Borromeo nei Promessi Sposi – e’ l’invito di padre Fortunato -, che per scongiurare la peste organizzo’ una processione che si rivelo’ fatale per il contagio. La preghiera che ci sta raggiungendo attraverso sorella rete manifesta un’Italia solidale, unita e pronta a leggere un senso e un significato profondo, non quello del castigo di Dio, ma quello di fare emergere nuove possibilita'”. Nelle tante preghiere che arrivano alla webcam c’e’ chi come Bianca la rivolge a Gesu’: “Uniamoci in preghiera in questo momento molto delicato per l’umanita’, Gesu’ ascolta la nostra preghiera” o Filomena che ci scrive “Preghiamo per tutto il mondo. Questo virus ci sta allarmando” o Clara che su Facebook sottolinea come sia “un periodo brutto per tutti, specialmente per gli ammalati. Che il Signore Gesu’ e San Francesco ci aiutano. Siamo in Quaresima e non possiamo andare in chiesa”. E poi c’e’ – si legge ancora sul sito – la speranza come quella presente nelle parole di Graziella: “Una preghiera a San Francesco perche’ si possa fermare questa epidemia”.