Brasile, aumentano i casi di dengue: si teme una nuova epidemia

Non accenna a diminuire, in Brasile, la preoccupazione per la dengue, una malattia trasmessa dalla zanzara Aedes aegypti che ogni anno miete numerose vittime nel Paese sudamericano: in base all’ultimo bollettino epidemiologico del ministero della Sanità locale, il numero di casi probabili di dengue – quelli che sono stati notificati al dicastero dai singoli Stati – è cresciuto del 19% nelle prime cinque settimane dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2019.

In particolare, sono stati segnalati 94.149 casi probabili fino alla quinta settimana dell’anno, rispetto ai 79.131 dello stesso periodo dell’anno scorso. Dall’inizio del 2020, c’e’ stata la conferma che almeno 14 persone sono morte di dengue in Brasile. Il tutto mentre la maggiore economia dell’America Latina registra anche i primi due casi confermati del nuovo coronavirus.