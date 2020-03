Caccia USA e Canada intercettano aerei militari russi al largo dell’Alaska: cresce la tensione nell’Artico

Gli aerei militari di Usa e Canada hanno intercettato due aerei da ricognizione russi mentre volavano al largo della costa dell’Alaska. Lo riferisce il comando di difesa aerospaziale del Nord America. La notizia arriva mentre aumentano le tensioni tra i militari statunitensi e russi in un periodo in cui i funzionari statunitensi hanno espresso preoccupazione per l’aumento dell’attivita’ militare russa nell’Artico. I due velivoli da ricognizione marittima Tu-142 russi sono entrati lunedi’ 9 marzo nella zona di identificazione della difesa aerea dell’Alaska ma non sono entrati nello spazio aereo statunitense o canadese, rimanendo “nello spazio aereo internazionale sul Mare di Beaufort, e si sono avvicinati a 50 miglia nautiche dalla costa dell’Alaska“.