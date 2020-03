E intanto Domenica torna l’Ora Legale: sarà una ricarica di positività contro il Coronavirus

E intanto, mentre dilaga l’epidemia di Coronavirus, l’Italia in quarantena si accinge al cambio dell’ora. Infatti nella notte tra Sabato 28 e Domenica 29 Marzo dovremo spostare le lancette di un’ora in avanti, quindi dormiremo un’ora in meno o – per chi non avrà problemi di sveglia – ci alzeremo dal letto e sarà un’ora più tardi. Ma da Domenica, appunto, le giornate diventeranno sensibilmente più lunghe, il sole inizierà a tramontare nel tardo pomeriggio o addirittura in serata (a Bari alle 19:15, a Roma, Palermo e Trieste alle 19:30, a Cagliari addirittura alle 19:45, a Milano alle 19:50).

Perchè esiste l’ora legale

Obiettivo del cambio di lancette è il risparmio energetico per il minore consumo di illuminazione elettrica. A lanciare per la prima volta l’idea di un cambio di passo delle lancette dell’orologio per risparmiare energia risale al 1784, a Benjamin Franklin, l’inventore del parafulmine, che pubblicò in quell’anno una proposta di ‘cambio d’ora’ sul quotidiano francese Journal de Paris. Le sue riflessioni poggiavano appunto sull’idea di risparmiare energia ma non trovarono seguito. Oltre un secolo dopo, nel 1907, l’idea venne ripresa dal costruttore inglese William Willett, e questa volta trovò terreno fertile nel quadro delle esigenze economiche provocate dalla Prima guerra mondiale. Tanto che nel 1916 la Camera dei Comuni di Londra diede il via libra al British Summer Time, che implicava lo spostamento delle lancette un’ora in avanti durante l’estate. Molti paesi imitarono la Gran Bretagna in quanto in tempo di guerra il risparmio energetico era una priorità. In generale, i Paesi della fascia tropicale non adottano l’ora legale, in quanto la variazione delle ore di luce durante l’arco dell’anno è minima e non consente di avere ore di luce sufficienti la mattina per giustificare uno spostamento di lancette in avanti di un’ora. Nell’emisfero australe, essendo le stagioni invertite rispetto all’emisfero boreale, anche l’ora legale segue un calendario invertito: in Australia è in vigore da ottobre a fine marzo o inizio aprile, con possibili variazioni da stato a stato, mentre in Brasile si va dalla terza domenica di ottobre alla terza domenica di febbraio. In Africa l’ora legale è scarsamente usata e in Russia dal 2011 è stata abolita l’ora solare.

