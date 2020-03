Camera: Dal Barba (IV), ‘su presidenza Finanze noi leali, problemi stanno altrove’**

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Se c’è stata un fronda interna ai 5 Stelle? Diciamo che tra le schede delle urne si può leggere questo…. comunque era già noto che c’erano malcontento in quell’area e problemi anche tra Pd-M5S”. Lo dice Mauro Dal Barba di Italia Viva, interpellato dall’Adnkronos, su quanto accaduto oggi nel voto sulla presidenza della commissione Finanze alla Camera.

“Noi in questa partita -aggiunge il deputato Iv- siamo stati irrilevanti fin dal principio. Non siamo stati coinvolti ma abbiamo tenuto fede i patti, seguito le indicazioni della maggioranza. I problemi stanno altrove…”.