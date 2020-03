I campanelli d’allarme del Coronavirus: “Attenzione a sintomi come febbre e fatica a respirare”

“Quando si è a casa, perché questa è la prima cosa importante, e si hanno dei sintomi come febbre e segni di raffreddamento, quando compare la fatica a respirare bisogna essere in allarme“: lo ha spiegato, in riferimento al Coronavirus, Massimo Antonelli, responsabile della Terapia intensiva del policlinico universitario Gemelli Fondazione Irccs di Roma, intervistato da ‘Buongiorno Regione Lazio’ in occasione dell’avvio delle attività del Columbus Covid Hospital 2, al quale i pazienti accedono passando dal pronto soccorso dello stesso Gemelli, con percorsi dedicati. “I pazienti che stanno transitando dal Gemelli sono affetti da condizioni di varia gravità. In genere arrivano con sintomi più lievi e non seguono il percorso della terapia intensiva, ma vengono dirottati nei reparti convenzionali dedicati a loro una volta confermato il test. Se invece i sintomi sono più pronunciati, con fatica e distress respiratorio, interveniamo direttamente noi e se necessario il paziente viene immediatamente convogliato verso la rianimazione e la terapia intensiva“.