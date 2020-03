Cani con la prostata infiammata, ‘tavuto’ che si chiude se non stiamo in casa: il VIDEO degli amministratori del Sud e la lotta al coronavirus

Dalla festa di laurea alla quale Vincenzo De Luca, governatore della Campania, voleva mandare i carabinieri, al divieto di passare sul suolo pubblico per tutti i cittadini proclamato dal sindaco di Messina, Cateno De Luca. Dai cani a passeggio con la prostata infiammata al “tavuto” (bara) che viene chiuso se non stiamo in casa. Le dichiarazioni fatte dagli amministratori italiani, quelli del Sud in particolare, in questi giorni hanno fatto il giro del mondo, tanto da essere state raccolte in un VIDEO e tradotte in inglese: