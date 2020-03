Canoa si ribalta: si cerca ancora un disperso di un gruppo di rafting

Sono purtroppo ancora senza esito le ricerche del canoista di 66 anni, che risulta sempre disperso nelle acque del torrente Taverone, in Lunigiana nella zona di Licciana Nardi (Massa Carrara), dopo che l’imbarcazione su cui si trovava si e’ ribaltata nel fiume e di lui finora non e’ stata trovata traccia. In base a quanto ricostruito, sembra che l’uomo faccia parte di una comitiva di appassionati di rafting – una mezza dozzina di persone circa – venute da Brescia e Vigevano (Pavia) in Lunigiana per una escursione in canoa. Tra i canoisti un altro e’ rimasto lievemente ferito ed e’ riuscito a raggiungere in autonomia l’ospedale di Pontremoli. Per il 66enne intanto erano scattate le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco e anche dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco da Genova che ha perlustrato la zona fino all’imbrunire. Il torrente Taverone, che poi sfocia nel fiume Magra, viene setacciato dai vigili del fuoco di Aulla, Massa e Carrara, nonche’ dai carabinieri e dai volontari del Soccorso Alpino. A causa della pioggia incessante sulla zona, il torrente e’ in piena e le ricerche subiscono ulteriori difficoltà.