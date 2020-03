Carta conto, i motivi di un boom lungi dall’esaurirsi

Da qualche anno a questa parte le carte conto, ovvero le carte di pagamento dotate di codice IBAN e, per questo motivo, potenzialmente utilizzabili per poter gestire entrate e uscite come se si trattasse di un vero e proprio conto corrente, hanno riscosso un crescente successo in tutto il mercato italiano. Ma quali sono i motivi di questo boom? Conviene acquistare una carta conto, piuttosto che aprire un conto corrente bancario “tradizionale”?

Abbiamo cercato di fare il punto su questa situazione, domandando anche un parere agli esperti di https://carteconti.it, uno degli operatori di principale riferimento sul mercato nazionale.

Come funzionano le carte conto

La prima cosa che vogliamo chiarire con tutti i nostri lettori è il funzionamento delle carte conto, considerato che, sulla base di ciò, saranno più facilmente apprezzabili i numerosi vantaggi che questo strumento è in grado di erogare nei confronti della clientela che sceglie di sottoscriverne una.

In sintesi, le carte conto sono delle tessere di pagamento (simili alle carte di debito e di credito), generalmente abilitate a un circuito internazionale (Mastercard, Visa Electron, ecc.) e, in più, caratterizzate dalla presenza di un codice IBAN, ovvero il codice alfanumerico che contraddistingue un conto corrente.

Sotto questo punto di vista, pertanto, le carte conto sono veri e propri conti correnti ma ad operatività limitata. È possibile utilizzarle per poter accreditare lo stipendio o la pensione, domiciliare le utenze domestiche come le bollette della luce e del gas, disporre bonifici e tanto altro ancora. Di contro, non si potrà disporre di un carnet degli assegni o di servizi più evoluti che, generalmente, vengono riservati ai soli conti correnti bancari tradizionali.

Naturalmente, il vero “cuore” dell’operatività delle carte conto come https://carteconti.it/conti-correnti/carta-conto-hype/ non può che essere la gestione dei servizi di pagamento, in Italia, all’estero o online.

Con le carte conto sarà infatti possibile – gratuitamente o a condizioni economiche particolarmente convenienti – effettuare delle operazioni di prelevamento e di anticipo di denaro contante da tutti gli ATM abilitati, e ancora operazioni di pagamento su negozio ‘fisico’ o online.

Da segnalare, infine, che la gestione di tutta l’operatività avviene in maniera smart, considerato che di norma le carte conto sono legate all’utilizzo di un’app per smartphone e tablet, che permette di bloccare o attivare la tessera, stabilire dei limiti e dei massimali e tanto altro ancora.

A chi conviene una carta conto?

Chiarito quanto precede, rimane da comprendere come sviscerare il secondo punto del nostro focus odierno. Ovvero: a chi conviene una carta conto? Possiamo beneficiarne tutti o, evidentemente, ci sono dei clienti che potrebbero beneficiarne di più, e altri che invece potrebbero beneficiarne di meno?

A nostro giudizio, le carte conto potrebbero soddisfare una buona parte delle esigenze della clientela privata italiana, e non solo. Si tratta d’altronde di un vero e proprio conto corrente – e come tale in grado di accogliere bonifici e stipendi, o addebitare le proprie bollette di casa – ma senza le complessità gestionali (spesso, però, solo teoriche) di un conto tradizionale.

Risultano inoltre particolarmente adatte ai più giovani e a chi ha dimestichezza con la gestione autonoma dei propri soldi, e ancora a chi si trova nella necessità di viaggiare frequentemente all’estero o in giro per l’Italia, considerato che – come già abbiamo ricordato – uno dei principali punti di forza di questo strumento è determinato proprio dai servizi di pagamento.

Evidentemente, le carte conto potrebbero risultare non così convenienti nei confronti di quella clientela che ha invece delle esigenze più complesse. Persone che necessitano di scoperti di conto, di carnet di assegni, di servizi di investimento e altro ancora, potrebbero trovare nella carta conto uno strumento ad operatività troppo limitata.

Per tutti gli altri, però, riteniamo che le carte conto potrebbero rappresentare una piacevole sorpresa. Uno strumento versatile, economico e facilmente richiedibile online, che potrebbe costituire il pieno e più conveniente soddisfacimento dei propri bisogni.

Come sempre, il nostro suggerimento non può che essere quello di leggere attentamente le informazioni su ogni singolo prodotto disponibile, e scegliere la carta che per condizioni economiche e – soprattutto – possibilità di servizio, sembra essere maggiormente in grado di soddisfare le proprie esigenze. L’utilizzo di appositi comparatori, disponibili gratuitamente online, può sicuramente dare una mano per poter arrivare in tempi rapidi e con minori margini di errori all’individuazione della propria migliore carta conto!