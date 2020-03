Il cartone animato Sailor Moon, 25 anni fa, aveva previsto tutto sul Coronavirus: ecco il VIDEO della puntata profetica

Tra scienza, religione e fatalismo, l’emergenza Coronavirus continua a far girare intorno a sé diverse teorie, le più disparate. Alcune parlano di profezie, altre di rivelazioni dal cielo, altre ancora di complotti internazionali. Ma come spesso accade, anche in questo caso, qualcuno è andato a ripescare una vecchia puntata di un cartone animato che si rivela oggi profetica. Si tratta di un episodio di Sailor Moon che sembra aver previsto tutto, già 15 anni fa. Ecco il video di uno stralcio della puntata in questione, nella quale si parlava di un’epidemia mondiale voluta da poteri oscuri e che avrebbe infettato tutto il mondo: