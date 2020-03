Cittadinanza: Brescia, ‘per sindaci riforma necessaria’

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – ‘Stanno per concludersi le audizioni sulla riforma della cittadinanza. Oggi abbiamo ascoltato il contributo dei sindaci. Dalle loro parole emerge forte la necessità di una nuova legge per riconoscere i percorsi di integrazione fatti nel nostro Paese. Chi lavora ogni giorno sul territorio a contatto con i cittadini sa che si può garantire sicurezza solo con comunità unite”. Lo dice Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle, a margine dell’audizione con l’Anci.

‘L’Anci è stata ascoltata anche sulla proposta di legge per la promozione del soggiorno regolare, sui cui contenuti è stato dato parere positivo. Anche i sindaci chiedono canali d’ingresso legali nel nostro Paese dopo aver toccato con mano il fallimento dell’attuale sistema. Da qui la loro proposta di un permesso di soggiorno per comprovata integrazione che la commissione esaminerà”, aggiunge Brescia.