Clima, Istat: il 2017 il 4° anno meno piovoso dal 1971

“Aumentano nel nostro Paese i fenomeni di variabilità climatica. Per le città capoluogo di Regione, dove risiede circa il 16% della popolazione italiana, il 2017, se si confrontano i valori annuali con il valore medio del periodo 1971-2000 (Normale Climatologica), si configura come il quarto anno meno piovoso dal 1971, con una precipitazione totale pari a 573,7 mm (calcolata come media dei capoluoghi osservati)“: è quanto emerge dalle ‘Statistiche dell’Istat sull’acqua’ per gli anni 2018-2019. “Nel 2017, rispetto al valore climatico, si è registrata in media un’anomalia negativa pari a -190,4 mm di pioggia. Ad esclusione di Bolzano e Ancona, tutte le città segnano una diminuzione della precipitazione totale annua, in particolare Genova (-676 mm), seguita da Napoli (-480,6), Milano (-402,6), Torino (-386,3) e Roma (-262,6)“.