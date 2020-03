Clima: Italia con 11 Paesi Ue chiede l’impatto dei nuovi target

L’Italia e altri 11 Paesi invieranno domani una lettera al vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans per chiedere la pubblicazione entro giugno della valutazione d’impatto dei nuovi target sul clima al 2030.

L’iniziativa, che arriva un giorno prima della presentazione della legge sul clima, invita la Commissione europea a rispettare il calendario del Green deal, che prevede per l’estate 2020 una prima analisi di impatto per aumentare gli obiettivi di riduzione al 50-55% al 2030 rispetto al 1990. Oggi il target Ue e’ del 40%. L’analisi e’ la premessa di una revisione della legislazione Ue per settori, prevista nel 2021, per ridurre le emissioni in tutti i settori economici. Il tutto affinche’ l’Ue arrivi preparata alla Cop26, in programma a Glasgow in novembre e co-organizzata da Italia e Regno Unito, con i paesi aderenti all’accordo di Parigi dovranno presentare obiettivi aggiornati di riduzione delle emissioni.