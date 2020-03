Clima, oceani sempre più caldi: piante e animali marini migrano verso i Poli

Oceani sempre più caldi e animali che migranti verso i poli. A causa dell’aumento delle temperature oceaniche sono in molti animali marini, uccelli e forme di vegetazione a migrare dall’equatore verso i poli.

Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Current Biology e condotto dai ricercatori delle Università di Bristol ed Exeter. I ricercatori hanno esaminato il comportamento di oltre 300 specie, tra cui piante, mammiferi e uccelli, indagando sugli attuali habitat delle forme di vita e sulle variazioni ad essi associate.

“Abbiamo analizzato i dati raccolti in oltre un secolo di ricerche, scoprendo che molte specie si stanno avvicinando sempre più ai poli, mentre le popolazioni di creature e piante marine nelle zone equatoriali sono sempre meno numerose e lottano per adattarsi all’aumento delle temperature”, afferma Martin Genner, ecologo evoluzionista presso l’Università di Bristol.

“Siamo rimasti sorpresi della pervasività degli effetti. Dai tempi preindustriali i bacini idrici hanno subito un innalzamento di circa un grado nelle temperature medie. Consultando piu’ di 540 documenti riguardanti la presenza di specie in questo periodo, abbiamo valutato le latitudini favorevoli all’adattamento delle varie forme di vita e i cambiamenti di queste preferenze”, spiega ancora il ricercatore.

“I pinguini di Adelia, ad esempio, stanno spostando il loro habitat dalle zone equatoriali verso le regioni polari. E se alcune specie marine sembrano beneficiare dei cambiamenti climatici, molte altre non riescono ad adattarsi abbastanza in fretta alle variazioni delle temperature”, aggiunge Louise Rutterford, altra ricercatrice, secondo la quale le variazioni nelle popolazioni animali potrebbero avere ripercussioni significative sulla catena alimentare. L’organizzazione Plantlife ha coordinato le indagini riguardanti l’attenzione alle forme di vita vegetali settentrionali, che sembrano in difficoltà riguardo l’attuale situazione.

“Molte specie artiche o alpine che popolano le montagne non possono ‘migrare verso nord’, dato che hanno già raggiunto il limite possibile. Ne è un esempio la sassifraga delle Highland“, commentano gli esperti. “Saranno necessari ulteriori studi per verificare le possibilità e le tecniche di preservazione della biodiversità sul nostro pianeta”, concludono i ricercatori.